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Российские банки могут проводить средства своих клиентов в Китай через Примсоцбанк без комиссии

«Теперь банки могут осуществлять трансграничные платежи в рублях своих клиентов в КНР через Примсоцбанк без комиссии. Акция продлится до 31 мая», – говорится в сообщении банка.

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На время действия акции Примсоцбанк предоставил скидку на трансграничные рублевые переводы в размере 100%. 

Подробнее ознакомиться с правилами осуществления трансграничных переводов в рублях РФ в иностранные кредитные организации, корреспондентские счета которых открыты в Примсоцбанке вы можете по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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