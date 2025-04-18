Российские банки могут проводить средства своих клиентов в Китай через Примсоцбанк без комиссии

«Теперь банки могут осуществлять трансграничные платежи в рублях своих клиентов в КНР через Примсоцбанк без комиссии. Акция продлится до 31 мая», – говорится в сообщении банка.

На время действия акции Примсоцбанк предоставил скидку на трансграничные рублевые переводы в размере 100%.

Подробнее ознакомиться с правилами осуществления трансграничных переводов в рублях РФ в иностранные кредитные организации, корреспондентские счета которых открыты в Примсоцбанке вы можете по ссылке.