Примцсоцбанк предлагает кредит «Акционный»

«Не упустите возможность воплотить в жизнь все ваши планы, например: покупку новой техники или отдых на майских праздниках! Условия: до 5 000 000 рублей на срок до 5 лет, до 2 000 000 рублей без поручителей и залогов, до 500 000 рублей без подтверждения дохода и трудоустройства», – говорится в сообщении Примсоцбанка.

При сумме кредита до 1 000 000 рублей решение банком принимается в течение 50 минут. Дополнительным удобством является возможность оформления кредита дистанционно.

Как реализовать задуманное:

· Оставьте заявку по ссылке на сайте или в офисе Примсоцбанка;

· Дождитесь решения по заявке;

· Получите одобрение и заберите деньги!

Со всеми условиями вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или позвонив по телефону 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.