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Примцсоцбанк предлагает кредит «Акционный»

«Не упустите возможность воплотить в жизнь все ваши планы, например: покупку новой техники или отдых на майских праздниках! Условия: до 5 000 000 рублей на срок до 5 лет, до 2 000 000 рублей без поручителей и залогов, до 500 000 рублей без подтверждения дохода и трудоустройства», – говорится в сообщении Примсоцбанка.

При сумме кредита до 1 000 000 рублей решение банком принимается в течение 50 минут. Дополнительным удобством является возможность оформления кредита дистанционно.

Как реализовать задуманное:

·         Оставьте заявку по ссылке на сайте или в офисе Примсоцбанка;

·         Дождитесь решения по заявке;

·         Получите одобрение и заберите деньги!

Со всеми условиями вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или позвонив по телефону 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxvpgunQ

/ Сибирское Информационное Агентство /


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