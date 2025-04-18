Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 13,1% — данные ЦБ

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли на 0,2 процентных пункта по сравнению с мартом, достигнув 13,1% в годовом выражении, согласно данным, опубликованным на сайте Центрального банка России.

В прошлом месяце инфляционные ожидания составляли 12,9%, в феврале — 13,7%, а в январе — 14%.

Россияне, не имеющие сбережений, прогнозируют годовую инфляцию на уровне 13,9%, тогда как месяцем ранее они ожидали 15,1%. Те, у кого есть сбережения, предполагают, что инфляция составит 12,4%, в марте их ожидания были на уровне 11%.

Оценка наблюдаемой годовой инфляции в апреле снизилась на 0,6 процентных пункта до 15,9%, в то время как в марте она составляла 16,5%.

Исследование проводилось в 54 субъектах России, в нем приняли участие 2 тысячи респондентов старше 18 лет.

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета отметил, что проблема инфляции регулярно обсуждается, вызывая различные мнения.

«Центральный банк и правительство считают, что если инфляцию не сдерживать, пострадают как экономика, так и граждане Российской Федерации. Это часть философии и логики решения экономических проблем. Ситуация с инфляцией, кстати, постепенно улучшается», — подчеркнул Путин.

Напомним, с целью сдерживания роста цен ЦБ поднял ключевую ставку до 21% в октябре 2024 года. С этого момента она остаётся неизменной. Очередное решение по ставкам ожидается через неделю, 25 апреля 2025 года.