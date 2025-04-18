Азиатско-Тихоокеанский банк обновил линейку вкладов

С 17 апреля Азиатско-Тихоокеанский банк ввёл новые вклады «Доходный» и «Пополняемый» с расширенным набором опций. Предложение актуально для действующих и новых клиентов.

Разместить средства на депозитах «Доходный» и «Пополняемый» можно на любой срок от 3 месяцев до 3 лет. Минимальная сумма – 50 000 рублей. Доступны два варианта начисления процентов – ежемесячно или в конце срока.

По вкладу «Доходный» максимальная ставка составляет 21% при выборе опции выплаты процентов в конце срока и размещении средств на 6, 9 или 12 месяцев. Возможность пополнения и частичного снятия не предусмотрена.

По вкладу «Пополняемый» максимальная ставка составляет 19,5% при выборе опции выплаты процентов в конце срока и размещении средств на 3 месяца.

Новые вклады можно оформить в мобильном приложении АТБ банк, в офисе банка или оставить заявку на оформление вклада на сайте. Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

Также с 17 апреля банк прекращает оформление вкладов линейки «АТБ. Вклад». Их пролонгация будет осуществляться на условиях ранее заключенных договоров. Более детальная информация – по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).