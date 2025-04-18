АТБ запускает консьерж-сервис для премиальных клиентов

15 апреля Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новую бесплатную услугу «Консьерж-сервис» для держателей премиального пакета услуг «Private» , а также для клиентов с подключенным пакетом услуг «Статус» или «Статус Плюс» со среднемесячными остатками на счетах АТБ от 15 миллионов рублей. Предложение действительно для новых и действующих клиентов.

Консьерж-сервис доступен круглосуточно, семь дней в неделю. Сервис предлагает поддержку на нескольких языках, оперативную реакцию на запросы клиентов из любой точки мира, является аналогом персонального помощника, обеспечивая быстрое решение разнообразных задач, включая самые нестандартные. Клиенты АТБ получат доступ к эксклюзивным услугам и предложениям, таким как: бронирование популярных ресторанов, покупку билетов на различные мероприятия, организацию уникальных путешествий и многое другое.

«Мы предлагаем нашим премиум-клиентам сервис высокого уровня, который соответствует их ожиданиям и образу жизни. Запуск консьерж-сервиса направлен на повышение уровня обслуживания премиальных клиентов Азиатско-Тихоокеанского банка и развитие долгосрочных отношений. Отличительной особенностью услуги является то, что при обращении клиента ему отвечает человек, а не бот. Консьерж-сервис АТБ обеспечит индивидуальный подход и исключительное обслуживание, помогая сэкономить время и сосредоточиться на важных аспектах жизни», — отметила директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова.

Получить дополнительную информацию о консьерж-сервисе Азиатско-Тихоокеанского банка и условиях предоставления услуги можно на официальном сайте, у персонального менеджера, в ближайшем отделении банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).