Ингосстрах Банк запустил мобильный банк для бизнеса

Ингосстрах Банк внедрил мобильное приложение для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. С его помощью менеджмент компаний может выполнять повседневные банковские операции с помощью смартфона на базе Android.

Мобильный банк позволяет отслеживать поступления и расходование денежных средств, осуществлять платежи в рублях РФ, видеть статусы платежных документов, отправлять контрагентам реквизиты расчетных счетов, получить выписки по счетам и информацию о доступных отделениях и банкоматах и др.

«Цифровые сервисы и дистанционное банковское обслуживание помогают получить финансовые услуги для предпринимателей, которым важны скорость и удобство. Закономерным шагом для цифровизации процессов стал запуск мобильного банка, позволяющего выполняться операции, не привязываясь к точке в офисе. Мы планируем развивать это направление, добавляя все новые возможности», - отметил заместитель председателя правления Ингосстрах Банка Андрей Лапко.

Цифровой сервис разработан банком на основе российских технологий. Приложение доступно для загрузки в RuStore. Для предпринимателей c iOS доступен полнофункциональный интернет-банк.