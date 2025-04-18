Экономим природные ресурсы: обменяйте с 7 по 19 апреля залежавшуюся в копилке мелочь

С 7 по 18 апреля 2025 года пройдет Всероссийская акция от Банка России – «Монетная неделя». В рамках акции любой желающий может принести в Солид Банк накопившуюся мелочь и обменять на наличные банкноты или зачислить на свой банковский счет без комиссии. Обменять можно любую сумму – ограничений нет.

"Если в ваших копилках залежалась мелочь, которая лежит без дела – принимайте участие в акции! Это позволит вернуть монеты обратно в денежный оборот, а также поспособствовать экономии природных ресурсов и сохранению окружающей среды. Обращаем ваше внимание, что акция пройдет не во всех офисах Солид Банка. Поэтому просим внимательно ознакомиться со списком офисов-участников акции", - говорится в сообщении банка.

Офисы, принимающие участие в акции:

· г. Владивосток, ул. Алеутская,33

· г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 100

· г. Благовещенск, ул. Зейская, 212

· г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, 6

· г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 105А

· г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11

· г. Елизово, ул. Ленина, 12

· г. Красноярск, проспект Мира, 36

· г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74

· г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 26, литера А, офис 101

· г. Тула, Красноармейский проспект, 7

· г. Казань, ул. Петербургская, 78

· г. Альметьевск, ул. Мира, 10