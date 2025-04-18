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Экономим природные ресурсы: обменяйте с 7 по 19 апреля залежавшуюся в копилке мелочь

С 7 по 18 апреля 2025 года пройдет Всероссийская акция от Банка России – «Монетная неделя». В рамках акции любой желающий может принести в Солид Банк накопившуюся мелочь и обменять на наличные банкноты или зачислить на свой банковский счет без комиссии. Обменять можно любую сумму – ограничений нет.

"Если в ваших копилках залежалась мелочь, которая лежит без дела – принимайте участие в акции! Это позволит вернуть монеты обратно в денежный оборот, а также поспособствовать экономии природных ресурсов и сохранению окружающей среды. Обращаем ваше внимание, что акция пройдет не во всех офисах Солид Банка. Поэтому просим внимательно ознакомиться со списком офисов-участников акции", - говорится в сообщении банка.

Офисы, принимающие участие в акции:

·         г. Владивосток, ул. Алеутская,33

·         г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 100

·         г. Благовещенск, ул. Зейская, 212

·         г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, 6

·         г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 105А

·         г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11

·         г. Елизово, ул. Ленина, 12

·         г. Красноярск, проспект Мира, 36

·         г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74

·         г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 26, литера А, офис 101

·         г. Тула, Красноармейский проспект, 7

·         г. Казань, ул. Петербургская, 78

·         г. Альметьевск, ул. Мира, 10

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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