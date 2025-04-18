Альфа-Банк представляет главный мюзикл 2025 года — вместе с Бастой

Альфа-Банк объявил закрытую предпродажу билетов с кэшбэком 25% на главную театральную премьеру года от Басты и Альфа-Банка — мюзикл «Любовь без памяти». Его поставил трёхкратный лауреат «Золотой маски» Алексей Франдетти. Баста написал музыку, в том числе — новые версии своих хитов для шоу.

Билеты на шоу можно купить уже сейчас — только по картам Альфа-Банка, помимо этого, клиенты могут забрать лучшие места раньше всех — прямо в Альфа-Афише и получить за это кэшбэк 25%. Премьера мюзикла пройдёт 5 октября — в Москве. Предпродажа открыта всего 5 дней — купить билеты раньше всех можно до 21 апреля.

«Почему мы узнаем себя в песнях? Потому что мы проживаем с ними самые разные этапы жизни, встречи, расставания, эмоции. Песни становятся настоящими саундтреками нашей жизни и объединяют людей, которые становятся причастными к этой музыке, настроению, текстам — отметил Баста. — Это уже не просто только моя, а наша общая история. В мюзикле мы рассказали о пути человека, который идет к своей мечте. Мне кажется, многие узнают в нем себя».

«Альфа-Банк и Баста — это пример идеального творческого и профессионального тандема. Мы создаем вместе масштабные события, придумываем креативные решения, учимся друг у друга, как настоящие профессионалы и вдохновляем. Мюзикл «Любовь без памяти» — как раз пример такого проекта, основанного на творческой синергии. Это не просто шоу, а живой и искренний диалог с аудиторией. Мы в Альфа-Банке с удовольствием поддерживаем проекты, которые делают культуру ближе, современнее и доступнее для каждого. Такие события — настоящая инвестиция в вдохновение и эмоции, которые объединяют людей», — поделился Алексей Гиязов, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка.