Альфа-Банк получил 205,3 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2024 года

Альфа-Банк отчитался о финансовых результатах по РСБУ за 12 месяцев 2024 года. Чистая прибыль Альфа-Банка по итогам 2024 года составила 205,3 млрд рублей, превысив результат 2023 года на 70%.

Помимо этого, Альфа-Банк демонстрирует рекордный рост клиентской базы — впервые число розничных клиентов превысило 37 млн — за год рост более чем на 7,5 млн человек. Число клиентов малого и среднего бизнеса выросло на 23% за год, приблизившись к отметке в 2 млн клиентов.

Банк сохраняет уверенную позицию крупнейшего российского частного банка. Активы Альфа-Банка увеличились на 34% с начала года: портфель розничных кредитов вырос на 29%, а портфель кредитов юридических лиц — на 47%. Чистые процентные доходы увеличились на 38%, а чистые комиссионные доходы — на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Средства клиентов банка за 2024 год показали рост на 34%, прежде всего благодаря притоку средств физических лиц на 48%. Остатки на счетах юридических лиц выросли на 21%.

«В 2024 году Альфа-Банк показал значительный рост прибыли и клиентской базы, но главное — впечатляющее развитие бренда работодателя и технологических разработок. Искусственный интеллект и передовые подходы стали основой для улучшения клиентского опыта, развития безопасных решений и глобального признания. Цифровые решения Альфа-Банка получают признание как в России, так и за рубежом, на международных премиях. Инвестируя в технологии и людей, мы задаем стандарты цифрового будущего страны, — рассказал Владимир Верхошинский, глава Альфа-Банка.