Альфа-Банк участвует в финансировании создания самой легкой и экологичной стеклянной бутылки в России

Альфа-Банк предоставил финансирование, способствующее развитию инновационных технологий и реализации ESG-стратегии «Сибстекла».

«Сибстекло», ведущий производитель стеклотары в России, при поддержке Альфа-Банка, запустило тестовое производство самой легкой в стране стеклянной бутылки весом всего 220 граммов. Это достижение стало возможным благодаря инновационным конструктивным решениям.

Новая бутылка объемом 0,5 литра на 12% легче своей предшественницы (250 граммов), но сохраняет прочность и устойчивость к ударным нагрузкам. Применив запатентованный способ формования, при изготовлении 220-граммовой бутылки «Сибстекло» повышает производительность оборудования на 9% и увеличивает выпуск продукции на 13% при том же объеме ресурсов.

Компания выпустила первую партию новых бутылок — 600 тыс. штук — для тестирования заказчиками. Стеклянная упаковка предназначена для региональных производителейнапитков.

«Альфа-Банк поддержал «Сибстекло» в реализации этого важного проекта. Финансирование инновационных разработок в области экологически чистых технологий — приоритетное направление нашей ESG-стратегии. Создание самой легкой и экологичной стеклянной бутылки в России — это яркий пример успешного внедрения бережливых технологий и соответствия современным требованиям устойчивого развития. Мы уверены, что проекты «Сибстекла» внесут значительный вклад в снижение углеродного следа в России», — прокомментировал Евгений Монин, старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка.

«Достижения завода стали возможны благодаря участию Альфа-Банка, опыту и компетенциям нашей команды. Облегчение тары позволяет предприятию добиваться экономической эффективности — выпускать больше продукции из одной тонны стекла. Кроме того, замещая минеральные компоненты стеклобоем, на предприятии сокращают энергопотребление и углеродный след, а также накопление ТКО на полигонах», — отметил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор.

В рамках реализации ESG-повестки компания активно работает над снижением углеродного следа, увеличивает применение вторсырья и оптимизирует производственные процессы. В 2022-2024 гг. «Сибстекло» утилизировало 139 тыс. тонн стекольных отходов, сэкономив 167 тыс. тонн песка, соды и доломита. В настоящее время в составе сырья используется 55-60 % вторичного стекла, при этом на «Сибстекле» нашли возможность увеличить его долю до 80 % — 6 млн бутылок были отправлены покупателям.