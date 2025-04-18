Компаниям Иркутской области нужно более 16 тысяч новых работников

Наибольший дефицит в рабочих специальностях. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В марте 2025 года работодатели Иркутской области разместили более 16 тысяч вакансий, при этом треть предложений пришлась на рабочие специальности (4,9 тыс.). На втором месте по востребованности оказались специалисты производственной и сервисной сфер (3,5 тыс.), на третьем – работники строительной отрасли (3,5 тыс.).

Несмотря на общее снижение числа вакансий на 3% по сравнению с февралем, в отдельных секторах зафиксирован рост спроса. Наибольшее увеличение количества предложений отмечено в сфере стратегического консалтинга (+14%), а также в туризме, гостиничном бизнесе и массмедиа (+3%). При этом сократился спрос на топ-менеджеров (-14%) и специалистов страховой отрасли (-12%).

Напомним, что по итогам 2024 года, сразу две трети российских компаний заявили, что у них могут произойти изменения в кадровом составе в 2025 году. Из них у 21%, или у каждой пятой компании, были возможны сокращения персонала в 2025 году, но 55% компаний планировали увеличивать численность своих команд.