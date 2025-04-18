Альфа-Банк запустил фирменный мерч в приложении банка

Альфа-Банк запустил фирменный мерч на Альфа-Маркете. Выбрать стильную одежду и аксессуары можно в мобильном приложении банка и Альфа-Онлайн.

К работе над коллекциями своего мерча Альфа-Банк привлекает не только лучших дизайнеров, но и нейросети. Рюкзаки, бутылки для воды, брелоки и другие айтемы уже есть в каталоге. Скоро на Альфа-Маркете появятся кастомные футболки, худи, экоблокноты и не только.

Заказать мерч Альфа-Банка можно в любой город России. Для этого нужно перейти в раздел «Альфа-Выгодно», нажать «Кэшбэк и сервисы» и выбрать сервис «Маркет».