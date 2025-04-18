Новости

Альфа-Банк запустил фирменный мерч в приложении банка

Альфа-Банк запустил фирменный мерч на Альфа-Маркете. Выбрать стильную одежду и аксессуары можно в мобильном приложении банка и Альфа-Онлайн.

К работе над коллекциями своего мерча Альфа-Банк привлекает не только лучших дизайнеров, но и нейросети. Рюкзаки, бутылки для воды, брелоки и другие айтемы уже есть в каталоге. Скоро на Альфа-Маркете появятся кастомные футболки, худи, экоблокноты и не только.

Заказать мерч Альфа-Банка можно в любой город России. Для этого нужно перейти в раздел «Альфа-Выгодно», нажать «Кэшбэк и сервисы» и выбрать сервис «Маркет».

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2Vfnxw14pkp

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Майнеры
ИЭСК: «Изъять мощности у майнеров и перераспределить в пользу других нельзя»
Освободившиеся после запрета майнинга мощности в Иркутской области хотят изъять
Иркутская область избежала энергодефицита благодаря теплой зиме и запрету майнинга
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес