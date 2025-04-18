Альфа-Банк первым запустил мобильный банк на новейшей версии операционной системы Аврора в RuStore

Альфа-Банк первым в России запустил свой мобильный банк Альфа-Онлайн на новейшей версии отечественной операционной системы Аврора в RuStore. Альфа-Онлайн — мобильный банк, который работает и на компьютерах и любых смартфонах, практически не занимает места на устройстве.

В нем можно открывать карты и счета, заказывать платежные стикеры, переводить деньги, оплачивать ЖКХ, штрафы и налоги, получать документы и поддержку банка без визитов в отделения. Сегодня операционная система Аврора предлагает набор сервисов для повседневной работы в интернете, включая сервисы для обеспечения безопасности, работы с документами и почтой, проведения онлайн-конференций и многие другие.

Выход на отечественной операционной системе был реализован совместно с компанией SafeTech — российским разработчиком инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота.