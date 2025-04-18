Путин впервые за долгое время провел кадровые перестановки: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп назвал сроки для РФ по перемирию, Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых, Путин впервые за долгое время провел кадровые перестановки среди известных политиков, а в Иркутской области хотят забрать мощности у экс-майнеров. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Сроки ответа

Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках для ответа по возможному перемирию на Украине. Он отметил, что рассчитывает получить его от России уже на этой неделе. Напомним, урегулирование конфликта были предвыборным обещанием действующего американского лидера.

Подписание меморандума

Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. Документ предоставит возможности для «значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов». В рамках соглашения будет создан специализированный фонд инвестиций, которые будут направлены на восстановление Украины.

Кадровые перестановки

Президент Владимир Путин впервые за долгое время провел кадровые перестановки среди известных политиков. Они произошли после включения экс-министра юстиции Александра Коновалова в состав Конституционного суда. Его место полпреда в КС занял секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Сменил Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства Сергей Глазьев, который был его заместителем.

Мощности майнеров

После запрета майнинга в Иркутской области освободилось более 300 МВт мощностей, которые пока не перераспределяются, а остаются в собственности хозяйствующих субъектов. Власти ищут способ их изъять. Энергию планируют направить на подключение объектов бюджетной сферы, индивидуального жилищного строительства и расширение производства действующих промышленных предприятий.

Сколько воруют «серые» майнеры

Власти озвучили цифру, которая иллюстрирует объемы мощностей, которые тратят «серые» майнеры в Иркутской области. По оценочным данным, это более 400 МВт, большая часть сконцентрирована в Иркутско-Черемховском энергорайоне.