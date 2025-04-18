Главной внешнеторговой валютой России становится рубль

Более 50% платежей импортеров принимается в национальной валюте. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

В феврале 2025 года более половины платежей за импорт товаров и услуг осуществлялись в рублях – это новый рекордный показатель. Доля расчетов в валютах «недружественных» стран сократилась до 17,2%, тогда как при оплате поставок из Азии рублевые платежи составили 49,6%.

– Такие платежи не отслеживаются, что особенно важно для компаний, попавших под санкции, а также для многих других, учитывая широкий перечень товаров, затронутых ограничениями. Кроме того, импортеры экономят на конверсионных сделках и снижают риски, связанные с колебаниями курсов валют, – указывает Ирина Пыхтина, старший вице-президент ПАО «РосДорБанк».

Однако сохраняется проблема волатильности рубля – многие контракты по-прежнему номинированы в более стабильных валютах, таких как юань или дирхам ОАЭ.

Наибольшую активность в использовании рубля демонстрируют энергетический, сырьевой и агропромышленный сектора. Аналитики прогнозируют, что даже при возможном ослаблении санкций Россия сохранит значительную долю рублевых расчетов, формируя многополярную валютную систему вместе с валютами дружественных стран.