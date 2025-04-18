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Хостелы не тянут туристические налоги

Он начал действовать в стране 1 января. Об этом пишет газета «Известия».

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Владельцы хостелов столкнулись с проблемами после введения с 1 января 2025 года туристического налога, который составляет от 100 рублей до 1% от стоимости проживания. Даже минимальная ставка в 100 рублей оказывается непосильной для бюджетного сегмента – при средней цене проживания в хостелах около 1000 рублей налог увеличивает стоимость на 10%, что делает его неконкурентным по сравнению с нелегальным жильем.

«Опора России» направила предложения об отмене нижнего порога налога, предупреждая о рисках закрытия хостелов и снижения популярности внутреннего туризма.

В Минфине подчеркивают, что муниципалитеты могут самостоятельно устанавливать льготные ставки, однако регионы, включая Санкт-Петербург и Ульяновскую область, пока не видят негативного влияния на турпоток. Эксперты отмечают, что налог особенно ударяет по малообеспеченным туристам, но в условиях ограниченного выбора зарубежных направлений спрос на внутренний туризм продолжит расти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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