Четверо юных актеров из Иркутской области вошли в число лучших на онлайн-консультациях в ГИТИС

Мероприятие для абитуриентов Сибирского Федерального округа прошло на платформе МТС Линк 14 и 15 апреля в рамках творческого образовательного проекта компании «Поколение М». По результатам испытаний в число лучших вошли четверо жителей Приангарья. Они будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

На цифровую консультацию и первичный отбор к старшему преподавателю кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрею Оганяну записались поступающие из почти двух десятков городов Сибири и Урала, в том числе юные актеры из Приангарья. Педагог Российского института театрального искусства также провел открытый мастер-класс, на котором будущие абитуриенты смогли узнать о том, какие произведения лучше выбирать для прослушиваний и о лайфхаках, которые могут повлиять на результаты испытаний.

Во время вступительных испытаний абитуриенты читали стихи Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко, Владимира Маяковского, Михаила Лермонтова, басни Крылова, Михалкова и многие другие произведения.

По итогам онлайн-консультаций в число лучших вошли четверо абитуриентов из Иркутской области. Мастер ГИТИСа Андрей Оганян отобрал Алису Журавлеву и Дарью Одинцову из Иркутска, Устину Голикову из Братска и Полину Скрябикову из Ангарска. Все ребята получили возможность принять участие сразу во втором туре прослушиваний в очном формате, который пройдет летом в Москве.

Полина Скрябикова театральным искусством занимается с детства и уже на протяжении 12 лет является актрисой «Театра Сказок» Дворца Культуры «Нефтехимик» г. Ангарска. Она любит русскую классику, поэтому решила, что будет читать отрывки из произведений знаменитых писателей. Пройти первичный отбор в ГИТИС Полина пробует уже второй раз.

«Для прозы я выбрала рассказ Александра Куприна “Будущая Патти”, которая, как мне кажется, очень ассоциируется со героиней монолога, который я также читала – монолог любимой Агафьи Тихоновны из пьесы Гоголя “Женитьба”. Кроме того, с огромной любовью читаю уже сотый раз письмо Веры к Печорину из “Героя нашего времени” – сильнейшая драматургия, переживания, любовь и принятие. О прохождении на второй тур узнала внезапно – случайно перед концертом увидела уведомление на телефоне, открыла… и обезумела! Сначала даже не поверила, что прошла дальше. Попрыгала от радости да побежала на сцену, передавать все свои радость и счастье дорогим зрителям через русский-народный танец», ¾ поделилась одна из участниц Полина Скрябикова.

«Иркутские юные артисты ежегодно показывают отличные результаты, участвуя в творческих проектах “Поколения М”. В этом году наши земляки вновь вошли в число лучших по результатам отбора, которая проходила для абитуриентов Сибири и Урала онлайн. Год назад абитуриенты из Приангарья сдавали вступительные испытания в ГИТИС очно. Тогда девять иркутских кандидатов успешно прошли первый тур и были допущены сразу ко второму этапу отбора. Желаю нашим ребятам успешных дальнейших прохождений», ¾ комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.