Иркутские майнеры начали мигрировать в Красноярский край из-за запрета деятельности

Люди, занимающиеся добычей криптовалюты, начали перебираться в Красноярский край после запрета майнинга в Иркутской области – отмечается соответствующая тенденция. О ней рассказал Александр Карташев, заместитель генерального директора компании BitRiver, в которую входит крупнейший дата-центр на севере Приангарья.

«Что касается нашей компании, честно говоря, мы не почувствовали никакого дискомфорта после того, как выключили юг Иркутской области. Но в то же время майнеры плавно начали переезжать в соседний Красноярский край. И однозначно эта проблема, скорее всего, коснется и Красноярского края», – отметил Карташев.

Миграцию в соседний регион заметила и председатель промышленного союза майнеров и операторов Иркутской области Мария Есипова, отмечает NGS. Кроме того, по ее информации, некоторые добытчики криптовалюты отправились также за границу, где намерены продолжать свою деятельность.