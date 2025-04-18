ИНК формирует стратегию развития молодежной политики компании до 2030 года

На Байкале в рамках научно-технической конференции НТК-2025 прошел ежегодный фестиваль молодежи Иркутской нефтяной компании (ИНК). Более 50 сотрудников представили свои идеи по развитию молодежной политики компании.

В фестивале приняли участие сотрудники офиса и вахты, которые обсудили развитие молодежного совета ИНК и вовлечение молодежи в жизнь компании. Участники сосредоточились на разработке эффективных методов взаимодействия с различными целевыми аудиториями: школьниками, студентами, молодыми специалистами и работниками, а также молодыми учеными. Особое внимание было уделено оптимальному распределению ресурсов для реализации молодежных инициатив.

Работа была организована в формате командных сессий. Пять команд под руководством опытных наставников и менторов из числа руководителей ИНК работали над образом своей целевой аудитории «сегодня» и моделировали ее трансформацию. Результатом работы стали предложения, которые войдут в основу новой стратегии развития молодежной политики ИНК до 2030 года.

– Опыт реализации предыдущей стратегии по развитию молодежного совета ИНК, разработанной в 2022 году, доказал свою эффективность. Наши сотрудники за это время смогли поучаствовать в международных и всероссийских мероприятиях, а молодежный совет ИНК был признан одним из лучших в России, – отметил руководитель молодежного совета ИНК Сергей Баловнев.

Фестиваль стал площадкой для общения молодых специалистов и сотрудников, обмена опытом и прямого диалога с руководством компании. По итогам мероприятия также прошло награждение 12 победителей ежегодного рейтинга молодых работников и специалистов, они получили благодарности, сувениры и денежное вознаграждение.