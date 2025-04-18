Выручка агросектора России с 2000 года выросла в 20 раз

За 25 лет Россия добилась больших успехов в развитии агросектора. Выручка отрасли увеличилась более чем в 20 раз, производство по основным категориям – до 7,5 раз, а доля импорта на внутреннем рынке снизилась более чем в два раза до 10-15%. Об этом к 25-летнему юбилею Россельхозбанка (РСХБ) сообщил председатель правления Борис Листов. С момента своего основания в 2000 году банк направил в АПК более 17 трлн рублей и принял участие в реализации 6 тыс. инвестиционных проектов.

«За 25 лет работы Россельхозбанка отечественный АПК прошел огромный путь восстановления и развития. Мы видим впечатляющие успехи в увеличении производства, однако важно и то, что при поддержке РСХБ агросектор стал эффективным бизнесом. За четверть века годовая выручка АПК выросла, по нашим оценкам, более чем в 20 раз – до 16,6 трлн рублей, в том числе – благодаря реализации экспортного потенциала нашей страны. Из крупного импортера продовольствия мы перешли в топ ведущих мировых экспортеров продуктов питания. Наши аграрии не только обеспечивают продовольственную безопасность страны, но и успешно завоевывают новые рынки, реализуя «излишки» на экспорт», – сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Он напомнил, что еще в 2000 году Россия зависела от импорта зерновых, в то время как в 2022 году удалось добиться рекордного в новейшей истории страны урожая – почти в 158 млн тонн зерна. Россия также стала крупнейшим экспортером пшеницы. Россельхозбанк сыграл ключевую роль в развитии зернового сектора, финансируя строительство элеваторов, логистических центров и модернизацию сельхозтехники.

За 25 лет производство растительного масла выросло в 7,6 раза с 1,37 млн тонн до 10,4 млн тонн, а сахара из сахарной свеклы – в 4,3 раза – до 6,9 млн тонн. Импорт этих продуктов сократился до минимума. Россельхозбанк активно участвовал в модернизации сахарных заводов и масложировых предприятий, обеспечивая их необходимыми кредитными ресурсами.

Производство овощей выросло практически в 1,5 раза, бахчевых – в 3,2 раза до 1,6 млн тонн. Россельхозбанк поддержал 170 проектов по производству овощей в закрытом грунте, что составляет 21% от общего объема кредитования инвестпроектов, профинансировал 60% проектов в овощеводстве.

Производство мяса увеличилось с 7 млн тонн в 2000 году до рекордных 16,9 млн тонн в 2024 году (в 2,4 раза). Доля импорта говядины сократилась с 50% до 15%, мяса птицы – с 30% до 5%, импорт свинины – с 40% до уровня менее 1%. Россельхозбанк поддержал более 800 проектов в мясной отрасли, включая 300 проектов по мясному КРС и 500 проектов в свиноводстве, что составило 15% от общего объема кредитования инвестпроектов банком. РСХБ профинансировал половину проектов по производству свинины и говядины, а также 40% проектов в птицеводстве.