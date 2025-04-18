Рынок ипотеки в России продолжает сокращаться

Чаще всего сейчас россияне берут в ипотеку новостройки со средней суммой 5,58 млн рублей и сроком 26,5 лет. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

В марте 2025 года банки выдали 52 тысячи ипотечных кредитов на сумму 230,1 млрд рублей, что в два раза меньше показателей прошлого года. При этом средний размер кредита вырос до 4,42 млн рублей, а срок сократился до 22 лет и 2 месяцев.

Наибольшая доля выданных кредитов (52%) пришлась на новостройки со средней суммой 5,58 млн рублей и сроком 26,5 лет. Лидерами по объему ипотечного кредитования стали Москва (31,35 млрд рублей), Московская область (19,41 млрд) и Санкт-Петербург (14,16 млрд). Полная стоимость кредита в марте снизилась до 10,64%, достигнув минимальных значений с начала года.