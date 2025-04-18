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Raiffeisen откладывает продажу бизнеса в России

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen Bank International (RBI) временно прекратил процесс продажи российского подразделения на фоне возобновившихся контактов между Россией и Соединенными Штатами, сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

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По словам источников, такое решение было принято RBI ещё в феврале текущего года, когда Москва и Вашингтон начали восстанавливать политическое взаимодействие друг с другом. Отмечается также общая нестабильность международной обстановки и колебания отношений между двумя странами. Продажа была отложена, чтобы изучить ситуацию и определить возможность изменения позиции американских властей относительно деятельности группы в России.

Один из инсайдеров уточнил, что ситуация остаётся подвижной и развитие событий пока трудно предсказуемо. Для защиты от возможных рисков и покрытия убытков от юридических разбирательств, связанных с российским подразделением, банк создал специальный резерв размером 840 миллионов евро. Это привело к значительным убыткам в четвёртом квартале прошлого года — около 240 миллионов евро чистых потерь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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