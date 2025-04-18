Уиткофф: Россия может получить часть новых регионов, но не все

Стив Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, в интервью The Wall Street Journal допустил, что Россия может получить некоторые из регионов, на признании которых она настаивает, но не все, передаёт РБК. По его мнению, Украине могут быть менее интересны русскоязычные территории. Уиткофф назвал вопрос территорий ключевым для урегулирования.

Он отметил, что президент России Владимир Путин в ходе их встреч проявлял особую заинтересованность в вопросе территорий. Уиткофф считает, что для Украины может быть менее важно, что произойдет с регионами, если они русскоязычные.

Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года. Почти все страны мира, включая США и Украину, не признали результаты голосования. Москва требует вывода украинских войск с этой территории и признания Киевом российского суверенитета над ними и Крымом.