Остановки покрасят, газоны приведут в порядок: городская уборка набирает обороты

В Иркутске проходит масштабная уборка городских территорий в рамках традиционного весеннего месячника по санитарному благоустройству. Специалисты муниципальных предприятий и привлеченных компаний проводят косметический ремонт и поддержание чистоты ключевых объектов инфраструктуры города.

Особое внимание уделяется окраске и мойке автобусных павильонов, барьерных ограждений и разделителей полос движения. Работы охватывают улицы Лермонтова, Вторую Железнодорожную, Розы Люксембург, улицу Чкалова, Нижнюю Набережную, Улан-Баторскую, Седова, проспект 25-го Октября, улицы Сурикова, Радищева, Декабрьских Событий, 5-ю Армию, маршала Конева, Чайковского, объездную дорогу Ново-Ленино и территорию микрорайона Солнечный.

Сотрудники муниципального предприятия «Иркутскавтодор» совместно с сотрудниками специализированных организаций ежедневно занимаются уборкой мусора, сухих листьев и ветвей вдоль проезжих частей и тротуаров. Проводится очистка дорожных лотков, заездных площадок и паркингов. Газонные зоны приводятся в порядок на улицах Профсоюзной, Ямской, Красной Казачьей, Фаворского, генерала Доватора, улице Муравьева, Украинской, в Спортивном переулке и других местах.

Проезжая часть регулярно обрабатывается поливочно-подметальной техникой преимущественно ночью, когда интенсивность автомобильного движения минимальна. Руководитель предприятия «Иркутскавтодор» Василий Ефремов отметил, что дополнительно проводятся чистка водоотводящих каналов, мелкий ремонт люков ливневой канализации и другие необходимые меры по поддержанию порядка в городе.

В завершении месячника планируется проведение большого городского субботника 26 апреля, к которому приглашаются жители всех районов Иркутска.