США теряют китайский рынок СПГ из-за роста пошлин

Китай приостановил закупки американского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне торговой войны с США, пишет Forbes со ссылкой на Financial Times (FT).

По данным FT, поставки СПГ между двумя странами не осуществлялись с 6 февраля, когда американский танкер грузоподъемностью 69 тыс. тонн прибыл в китайскую провинцию Фуцзянь.

Еще один танкер, не успевший прийти в Китай до введения 15-процентной пошлины на американское топливо, был перенаправлен в Бангладеш. С тех пор пошлина на СПГ из США выросла до 49%, что сделало его нерентабельным для китайских покупателей в обозримом будущем.

Ввоз американского СПГ в КНР уже останавливался во времена первого президентского срока Дональда Трампа, тогда поставки были заморожены более года. Однако, по словам собеседников FT, на это раз будут «более глубоко идущие последствия», и китайские импортеры СПГ, вероятно, не станут заключать новые контракты с США.

Кроме того, пишет издание, торговые войны могут подтолкнуть Китай к углублению энергетических связей с Россией.

«С ростом тарифов до уровня, когда они станут фактическим эмбарго, мы увидим перераспределение торговых потоков», — отметил один из собеседников.

Посол Китая в Москве на этой неделе заявил, что Пекин, вероятно, увеличит импорт российского СПГ. По его словам, есть много покупателей, которые просят посольство помочь наладить контакты с российскими поставщиками.