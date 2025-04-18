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ЦБ зафиксировал ускорение корпоративного кредитования в марте

Центральный Банк России обнародовал ежемесячную статистику развития отечественного банковского сектора, отметив значительное оживление в области корпоративного кредитования в марте после затишья в предыдущем месяце.

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Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,8 триллиона рублей, продемонстрировав увеличение на 0,9%. Это произошло после практически нулевого прироста в феврале (+0,1%). Причем заметнее стали расти как рублевые кредиты (+0,6 трлн руб., +0,9%), так и валютные (+0,2 трлн руб. в рублях, +1,6%).

Одной из ключевых причин роста спроса на рублевое кредитование стало погашение компаниями крупных налоговых обязательств за прошедший год, в частности налога на добычу полезных ископаемых нефтедобывающих организаций и налога на прибыль.

Что касается валюты, то основной прирост произошел благодаря крупным экспортерам, которым потребовались заемные ресурсы для финансирования операционной деятельности.

Однако годовой показатель прироста корпоративных займов слегка замедлился, составив 14,9% против прошлогодних 15,9%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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