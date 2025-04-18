Доля льготной ипотеки достигла исторического максимума — 87%

Центральный Банк России зафиксировал в марте небольшой, но устойчивый рост объема льготной ипотеки после повышения размера государственной поддержки по возмещению части процентной ставки банкам.

Предварительные показатели свидетельствуют, что общая сумма ипотечных кредитов, предоставленных банками клиентам, выросла на скромные 0,3% после 0,2% в феврале. Объём выданных ипотечных кредитов также заметно повысился — суммарно было одобрено на 13% больше заявок, чем месяц назад, достигнув отметки в 257 миллиардов рублей.

Особенно сильно увеличились объемы кредитования в рамках государственных программ, покрывающих значительную часть выданных займов (около 87%). Из общей суммы ипотек по льготным условиям 224 миллиарда рублей приходится именно на такие программы, показав рост на 13% относительно предыдущего периода.

Наиболее востребованной программой остается «Семейная ипотека»: её объём выдачи составил 197 миллиардов рублей, что превышает предыдущий уровень в 174 миллиарда рубля.

Такой всплеск активности мог быть вызван временной инициативой Банка России, вступившей в силу с начала февраля, предусматривающей дополнительное возмещение банковской комиссии («КС») в размере плюс 3 процентных пункта.

Тем не менее значительная часть крупнейших кредитных учреждений продолжает брать дополнительную плату за обслуживание льготных ипотечных продуктов (обычно порядка 5–6% от суммы кредита), стремясь компенсировать низкую доходность самих субсидированных займов. Центральный Банк планирует внедрить новый стандарт ипотечного кредитования, ограничивающий подобные практики.

Что касается коммерческой ипотеки, то её масштабы пока незначительны: за прошлый месяц было выдано всего 33 миллиарда рублей. Даже несмотря на некоторое ослабление процентных ставок (они сократились примерно на 1 пункт), рыночная ипотека остаётся непривлекательной из-за высокой стоимости (~28,5% годовых).