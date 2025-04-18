Роспотребнадзор: пляжи Анапы непригодны для купания из-за мазута

Роспотребнадзор объявил прибрежную зону Анапы непригодной для купания из-за разливов мазута, что делает невозможным открытие курортного сезона. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что пляжи Анапы и Темрюкского района не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, передаёт РБК.

«Зона в Анапском районе и зона Темрюка, включая 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка, на сегодняшний день не соответствуют нормативам безопасности», — заявила Попова на брифинге по подготовке к туристическому сезону.

При этом качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха в регионе соответствует всем требованиям. «Зона рекреации может быть использована без пляжа и морской воды», — добавила она.

Разлив мазута произошел из-за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма в Керченском проливе 15 декабря. Суда перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, и по различным данным, на дне Черного моря осталось около 4–5 тыс. тонн.

Прибрежная территория от Новороссийска и далее на восток не загрязнена мазутом, и рисков для курортного отдыха нет. Попова объяснила, что течения в Черном море идут с востока на запад, что предотвращает распространение загрязнений в этой части побережья.

«Эта зона считается зоной невысокого риска, но весь летний период мы будем проводить мониторинг, чтобы предупредить нарушения», — добавила она.

Зона Крыма и Севастополя также остается свободной от загрязнения воды и песка.