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Первые беспилотники выйдут на российские дороги в 2027-м

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Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила. Для решения этих вопросов разработана специальная «Дорожная карта», охватывающая период до 2028 года. Основная задача документа — сформировать единую систему правил и инфраструктуры, обеспечивающих безопасный запуск беспилотников на дороги страны, сообщает Минтранс.

Особое внимание уделяется качеству дорожного покрытия, установке интеллектуальных датчиков и цифровой синхронизации транспортных потоков. Совместные усилия государства, промышленности и коммерческих структур позволят интегрировать автономные транспортные средства в повседневную жизнь россиян уже в ближайшие годы, уверены представители Министерства транспорта.

С 1 декабря 2018 года правительство разрешило испытания беспилотных автомобилей на дорогах России. Эксперимент, в котором участвовали 100 автомобилей, проводился в Москве и Казани. Он был рассчитан до 1 марта 2022 года и направлен на разработку правовых основ для эксплуатации беспилотного транспорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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