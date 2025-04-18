Надо не запрещать майнинг, а управлять спросом — мнение эксперта

Запрет майнинга в Иркутской области — это радикальная мера, лучше вводить систему управления спросом. Алексей Осак, заведующий электроэнергетическим сектором Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН (ИСЭМ СО РАН), предлагает взглянуть на вопрос шире.

Алексей Осак, заведующий электроэнергетическим сектором Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН (ИСЭМ СО РАН).

Фото: Андрей Фёдоров

Он подчеркивает, что системный оператор – "СО ЕЭС" Иркутское РДУ – является одними из лидеров по внедрению цифровых технологий в электроэнергетике.

«Допустимые перетоки по той же линии Братск–Иркутск отслеживаются в реальном времени с точностью буквально до минуты. Диспетчер видит не только плановое положение дел, но и фактическое запасы с учетом всех текущих ремонтных работ», — поясняет специалист.

Введение запрета на майнинг сроком на несколько лет вперед, вплоть до 2031 года, выглядит неоправданным решением.

«Сегодня, когда тепло, например, электрическая энергия и мощность имеются, значит, их можно предложить к использованию. А когда возникают сложности, наступает зима, морозы, в автоматическом режиме потребление можно ограничить. Да, для этого нужно ввести четвертую группу надежности. Причем это необязательно должны быть майнеры. Тогда в условиях дефицита такие потребители будут отключаться, а в условиях избытка энергии — подключаться обратно. Именно цифровые технологии позволяют это сделать», — пояснил Алексей Осак.

Кроме того, эксперт напоминает, что в Усолье-Сибирском создается федеральный химический центр, где тоже появятся крупные потребители электроэнергии, ожидающие ввода новых генерирующих мощностей.

«Сейчас мы видим, что летом энергосистема располагает свободными ресурсами, но никто не предлагает их использовать. Потребители вынуждены ждать завершения строительства новых объектов генерации, которое занимает годы», — добавляет эксперт.

Алексей Осак убежден, что нынешняя ситуация демонстрирует дефицит механизмов гибкого регулирования спросом. По его словам, технические возможности такой настройки уже существуют, однако необходима законодательная поддержка.

Фото: Андрей Фёдоров

Напомним, первоначально запрет на майнинг в Иркутской области действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее Правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге Иркутской области сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Решение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.