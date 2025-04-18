Названы самые гостеприимные гостиницы Иркутска

Подведены итоги X регионального конкурса профессионального мастерства «Иркутское гостеприимство». Накануне в областном центре прошла торжественная церемония награждения работников лучших гостиниц города, сообщает пресс-служба правительства региона.
Победители в номинации «Лучшая горничная»:
- I место – Ирина Воронова (отель Irkutsk City Center 4*);
- II место – Жанна Еникеева (отель Байкал Бизнес Центр 4*);
- III место – Дарья Кученова (гостиница «Империя» 3*).
Победители в номинации «Лучший администратор гостиницы»:
- I место – Валентина Кравчук (парк-отель «Бурдугуз» 4*);
- II место – Илья Лучников (NUUR hotel 4*);
- III место – Мия Хабалова (Ibis Иркутск Центр 4*).
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Победители в номинации «Лучший официант»:
- I место – Вероника Семочкина (отель Irkutsk City Center 4*);
- II место – Кристина Кузьмина (NUUR hotel 4*);
- III место – Влада Евдокимова (парк-отель «Бурдугуз» 4*).
Победители в номинации «Лучший наставник»:
- I место – Екатерина Маслова (гостиница «Атлас»3*);
- II место – Вячеслав Анучин (NUUR hotel 4*);
- III место – Полина Волченко (Ibis Иркутск Центр).
Звание лучшей гостиничной команды получил NUUR hotel 4*.
Напомним, X региональный конкурс профессионального мастерства «Иркутское гостеприимство» проходил в Иркутске 10 и 11 апреля. В юбилейный год тематикой конкурса стал «Код иркутского гостеприимства», а концепция деловой программы – «Люди в истории сервиса». Деловая программа состояла из 27 экспертных сессий.