Выставка, охватившая всю военную историю, впервые проходит в художественном музее Иркутска

В Иркутском областном художественном музее им. В. П. Сукачева впервые открыли выставку «Слава и память!», где в хронологической последовательности представлены экспонаты на тему войн, проходивших на протяжении всей истории России от походов князя Игоря до событий в Афганистане. Подробности о культурном событии сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«Исторически так сложилось, что жители Иркутской области защищали нашу Родину. Более двухсот тысяч иркутян убыло на фронт, более ста тысяч не вернулось, погибли. Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал: «Не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем!». Выставка «Слава и память!» – это дань уважения поколению победителей, и то, что мы должны передать молодому поколению», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Посетители могут увидеть более 100 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры известных мастеров разных поколений из собрания музея.

Основной блок работ посвящен теме Великой Отечественной войны. В нем предоставлены картины К. Ф. Юона «Утро Москвы 1942 года», В. Г. Цыплакова «Зоя Космодемьянская», Б. М. Неменского «Твое далекое детство. Отцы. 1941», Ф. П. Решетникова «С Победой. Встреча героя» и другие.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Во второй части выставки представлены работы, связанные с темой войны в искусстве послевоенных десятилетий, в третьей – с воплощением военной темы в творчестве художников на современном этапе, в том числе портреты ветеранов Великой Отечественной войны – боевых офицеров, разведчиков, рядовых, партизан и тружеников тыла, выполненные с 1945 по 2015 год.

На полотнах можно увидеть походы князя Игоря против половцев, Ледовое побоище, Куликовскую битву, Северную войну со Швецией, Отечественную войну, Русско-турецкие войны, Первую Мировую войну, Великую Отечественную войну, войну в Афганистане.

Также специально на выставку доставили три работы из Калуги. Одна из них – «Освобождение Калуги» Ремира Курчика. Из Иркутского областного художественного музея в Калугу на выставку отправлена картина «Освобождение Калуги» Соколова-Скаля.

Выставка «Слава и Память!» будет работать в главном здании Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева на Ленина, 5 до 25 мая.