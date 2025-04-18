Эксперт рассказала, почему майнеров нельзя переместить на север Иркутской области

Неоднократно звучали предложения «перебросить» майнеров с юга Иркутской области, где возник энергодефицит из-за добычи криптовалюты, на север, где пока с этим нет проблем. Почему такой сценарий является нереальным, рассказала председатель промышленного союза майнеров и операторов Иркутской области Мария Есипова.

Фото:Андрей Фёдоров / SIA.RU

«Это нереально по двум причинам. Во-первых, на севере нет мощностей. Потому как, если мы говорим сейчас о том, что на юге их дефицит, то на севере они уже все задействованы. Мы это знаем не понаслышке, мы проводили технический аудит по подстанциям, и с электросетевой компании этот вопрос сразу [прорабатывали]», – отметила спикер.

Она пояснила, что для организации майнинга на севере нужно строить большую подстанцию, на которую нужны большие деньги: такой объект добытчикам криптовалюты пока не по карману.