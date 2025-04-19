Как Иркутская область планирует справляться с энергодефицитом в ближайшие пять лет?

«В апреле 2022 года в Иркутске прошла первая Всероссийская конференция по майнингу. Один из чиновников с трибуны заявил, что развитие майнинга в Иркутской области является драйвером экономического роста. Большей глупости я не слышал», – сказал Владимир Головщиков, кандидат технических наук, главный специалист Института систем энергетики СО РАН, профессор кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» АГТУ, выступая на круглом столе в «Точке кипения».

Эксперт РАН солидарен с мнением председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева, утверждающего, что всё упирается в финансовую отдачу отрасли и создание материальных ценностей.

«Есть категория потребителей – культура, медицина, образование и другие сферы, которые сами по себе не производят материальные блага, однако без них невозможен экономический рост региона».

Энергетикам выгоден стабильный график потребления электроэнергии, ведь при равномерной загрузке оборудования работает более стабильно. Однако возникает закономерный вопрос: какую перспективу имеет сама майнинговая отрасль в целом? Китай, обладая одной из самых мощных экономик мира, принял решение запретить майнинг.

«Я согласен с коллегами, что нужно ввести четвертую категорию потребителей и расширить полномочия региональных диспетчерских управлений (РДУ). Необходимо принять законодательные меры, позволяющие системному оператору автоматически отключать отдельные группы потребителей при пиковых нагрузках, не запрашивая разрешения».

Многие считают, что проблемы майнинга касаются лишь Иркутской области, но Владимир Головщиков уверен, что эта тенденция быстро распространилась на всю Россию. «Даже при стоимости биткоина около $80 тысяч майнить становится выгодным даже в Мурманской области, несмотря на значительно более высокий тариф на электроэнергию, чем в Сибири».

Эксперт РАН также подчеркнул, что речь сейчас идет не столько о проблемах майнинга, сколько о преодолении энергодефицита в Иркутской области.

«Необходимо увязывать майнинг с долгосрочными планами социально-экономического развития регионов и страны в целом. В противном случае любые призывы ускорить темпы роста рискуют столкнуться с серьёзными трудностями именно в регионах. Для примера достаточно взглянуть на свежую утверждённую стратегию развития электроэнергетики до 2050 года, где заявлен колоссальный прирост нагрузки в ближайшее время. Остается открытым вопрос: А где мы её возьмём?»

По словам эксперта, стратегия предполагает строительство высоковольтной линии постоянного тока протяженностью около 1500 километров между Красноярским краем и Забайкальским краем к 2030 году, чтобы обеспечить передачу дополнительной энергии из Красноярского края.

«2030 – прекрасный срок. Но к 2036 году предстоит создать сеть научно-исследовательских центров, занимающихся разработкой необходимого оборудования для линий постоянного тока. Пока отечественное оборудование отсутствует, и придется снова закупать импортное. Еще больше вопросов вызывает запланированное строительство новой АЭС, первый блок которой введут в эксплуатацию лишь в 2041-м, второй — в 2042-м. Что же мы будем делать с дефицитом энергии в Иркутской области в ближайшие пять лет? Надеюсь, что в послание губернатора Игоря Кобзева 25 апреля мы услышим ответы».