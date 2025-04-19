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США предложили Украине отказаться от территорий: Bloomberg узнал детали переговоров

Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ситуацией, раскрыл предложения США по миру на Украине:

1. Отказ от территорий: США предложили Украине оставить под контролем России территории, которые Москва взяла во время конфликта.

2. Смягчение санкций: США предложили смягчить санкции против России.

3. Отказ от вступления в НАТО: США предложили снять с повестки дня стремление Украины вступить в НАТО.

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Эти предложения, как отмечает Bloomberg, позволят «фактически заморозить войну». Однако другие подробности обсуждений остаются конфиденциальными, передаёт РБК.

17 апреля в Париже состоялись встречи между США, Украиной и европейскими странами. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог. Украину представляли глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Переговоры проходили при участии президента Франции Эмманюэля Макрона.

Стороны назвали переговоры о прекращении огня продуктивными, но конкретные итоги не были озвучены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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