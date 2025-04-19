Иркутянка под предлогом замены счетчиков отдала «коммунальщикам» миллион рублей

69-летняя жительница Иркутска стала жертвой аферистов. Она отдала им миллион рублей под предлогом замены счетчиков, сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным правоохранителей, женщине поступил звонок в мессенджере от «коммунальщика». Собеседник предложил проверить в квартире счетчики, и они договорились о встрече. После чего на телефон пенсионерки пришел код, который нужно было продиктовать собеседнику.

Через час после разговора женщине позвонили псевдоспециалисты «Госуслуг» и сообщили о взломе ее аккаунта. Далее с ней связался «сотрудник банка», он рассказал о неизвестных, заполучивших доступ к счетам потерпевшей. По инструкции звонивших иркутянка якобы для спасения денег перевела по продиктованным реквизитам миллион рублей. Спустя время злоумышленники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.