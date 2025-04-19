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Курс доллара упал ниже 81 рубля: причины и прогнозы экспертов

Курс доллара снизился ниже 81 впервые с июня 2023 года. На рынке Forex доллар в пятницу, 18 апреля, торговался на уровне 80,5 руб., евро — 91,8 руб., юань — 11,0 руб.

«Поддержку рублю может усиливать фактор налогового периода экспортеров, пик которого приходится на 25 и 28 апреля. С приближением к этим датам все больше компаний будет продавать иностранную валюту, что временно увеличит ее предложение», — поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

Кроме того, причиной быстрого укрепления рубля, как ранее предполагали аналитики, может быть завершение геополитического конфликта. Эксперты Солид Брокер не исключали укрепление до 75-80 рублей. Однако ситуация, как в 2022 году, когда доллар стоил 50 рублей, маловероятна, даже если международная обстановка начнет стабилизироваться, считают аналитики Солид Брокер.

Долгосрочные перспективы рубля выглядят сложнее, учитывая текущую цену на нефть.

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Эксперты БКС Мир инвестиций считают, что к концу весны курс доллара может вернуться к 90 рублям, а юань — к 12 рублям. Это будет связано с сокращением притоков экспортной выручки и увеличением оттоков валюты на импорт.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к лету доллар подорожает до 100 руб., в 2026 году курс достигнет 120 руб., а в 2027 и 2028 годах вырастет до 130 руб.

Прогнозы аналитиков SberCIB немного отличаются: они во второй раз за этот год понизили прогноз по курсу доллара на 10 руб. Таргет на конец 2025-го уменьшился со 105 руб. до 95 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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