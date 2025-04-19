Курс доллара упал ниже 81 рубля: причины и прогнозы экспертов

Курс доллара снизился ниже 81 впервые с июня 2023 года. На рынке Forex доллар в пятницу, 18 апреля, торговался на уровне 80,5 руб., евро — 91,8 руб., юань — 11,0 руб.

«Поддержку рублю может усиливать фактор налогового периода экспортеров, пик которого приходится на 25 и 28 апреля. С приближением к этим датам все больше компаний будет продавать иностранную валюту, что временно увеличит ее предложение», — поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

Кроме того, причиной быстрого укрепления рубля, как ранее предполагали аналитики, может быть завершение геополитического конфликта. Эксперты Солид Брокер не исключали укрепление до 75-80 рублей. Однако ситуация, как в 2022 году, когда доллар стоил 50 рублей, маловероятна, даже если международная обстановка начнет стабилизироваться, считают аналитики Солид Брокер.

Долгосрочные перспективы рубля выглядят сложнее, учитывая текущую цену на нефть.

Эксперты БКС Мир инвестиций считают, что к концу весны курс доллара может вернуться к 90 рублям, а юань — к 12 рублям. Это будет связано с сокращением притоков экспортной выручки и увеличением оттоков валюты на импорт.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к лету доллар подорожает до 100 руб., в 2026 году курс достигнет 120 руб., а в 2027 и 2028 годах вырастет до 130 руб.

Прогнозы аналитиков SberCIB немного отличаются: они во второй раз за этот год понизили прогноз по курсу доллара на 10 руб. Таргет на конец 2025-го уменьшился со 105 руб. до 95 руб.