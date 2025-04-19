ИНК поделилась опытом инклюзии на международном форуме СОЦИО

Иркутская нефтяная компания (ИНК) представила успешные практики в области инклюзивного развития на IV Международном форуме-выставке социальных технологий «СОЦИО» в Екатеринбурге.

В рамках площадки «Успешные практики реализации инклюзивных социальных проектов» компания выступила с докладом «Инклюзия: мосты, а не барьеры – практики ИНК», поделившись результатами проектов 2024 года и планами на будущее. Форум стал площадкой для обмена опытом, установления партнерств и поиска инновационных решений.

ИНК уделяет особое внимание развитию инклюзивной среды с 2023 года, после подписания Национального инклюзивного договора. Центральное место в этой работе занимает комплексная программа поддержки семей с детьми-инвалидами. В рамках программы в Усть-Куте в 2024 году прошел выездной прием врачей-сурдологов Иркутской областной клинической больницы.

Программа также предусматривает психологическую помощь в виде онлайн-семинаров и индивидуальных консультаций с психологами. В 2024 году проведено 4 индивидуальные консультации, работа в этом направлении продолжается. Кроме того, ИНК активно поддерживает развитие инклюзивных проектов на территории своего присутствия, предоставляя гранты в рамках конкурса «Энергия родной земли» и программы социальных инвестиций «Территория будущего».

Компания также реализует другие социальные инициативы, например, «Школу безопасности» для детей, творческие мастер-классы для детей с ОВЗ в Усть-Куте и ежегодные новогодние поздравления, в прошлом году сотрудники и волонтеры компании поздравили более 70 детей с ОВЗ из Усть-Кута и Иркутска.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Компания занимает первое место в топ лучших работодателей в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья» и входит в топ-50 рейтинга работодателей hh.