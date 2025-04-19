Двухэтажный детский сад построят в Иркутске

В Иркутске появится новый детский сад. Объект разместят на территории городка ИВВАИУ, рассказал мэр Руслан Болотов.

Фото: пресс-служба администрации Иркутска

«Проект строительства двухэтажного детсада в городке ИВВАИУ на 140 мест прошел государственную экспертизу. Его планируем разместить между зданием на Советской, 176/19 и Курсантским сквером», – пояснил глава города.

Уже в этом году планируется приступить к подготовительным работам по возведению соцобъекта. Подрядчиком выступит АО «УКС Иркутска».

Ведутся переговоры с правительством региона о привлечении средств регионального и федерального бюджетов для сокращению срока возведения детсада.