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Сильный ветер и метель пообещали жителям Иркутской области на выходные

Неблагоприятная погода ожидается в Иркутской области в выходные. О ненастных явлениях предупредил региональный Гидрометцентр.

В субботу местами по области ожидаются порывы сильного северо-западного ветра 15−20 м/с, дождь, переходящий в мокрый снег и снег, ночью в горах Нижнеудинского района и в центральных районах вероятен сильный и очень сильный снег, метели.

20 апреля утром и днем местами в западных, северо-западных районах вновь ожидаются порывы сильного северо-западного ветра 15−17 м/с, дождь, мокрый снег.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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