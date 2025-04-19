Союз майнеров Приангарья: «Если до конца года что-то не изменится, мы похороним отрасль»

После запрета майнинга на ряде территорий Иркутской области отрасль оказалась в непростом положении. Более того, она находится под угрозой исчезновения в Приангарье, считает председатель промышленного союза майнеров и операторов региона Мария Есипова.

«До конца этого года либо что-то поменяется, либо мы отрасль, можно сказать, похороним. Как вы понимаете, в таком бизнесе время – деньги. Оно в любом бизнесе так, но в майнинге особенно, потому как простаивание «машинок» – это ежеминутное недополучение прибыли», – отметила спикер.

Она пояснила, что от запрета добычи криптовалюты существеннее всего пострадали так называемые майнинг-отели – пространства, которые предлагают свои площади для размещения оборудования. После запрета деятельности арендаторы стали их покидать и уезжать в соседние регионы, например, Красноярский край, а также за границу – в Канаду и иные страны.