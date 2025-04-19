Пасхальное перемирие: Путин объявил о прекращении боевых действий

Во время встречи в Кремле Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения. Путин сообщил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, передает РБК.

Россия остановит все боевые действия, ожидая, что украинская сторона последует их примеру. Армия будет готова отразить возможные нарушения со стороны ВСУ и любые другие агрессивные действия, подчеркнул Путин.

«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренним является готовность киевского режима соблюдать договоренности и участвовать в мирных переговорах», — заявил президент.

Он добавил, что Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам, который действовал с 18 марта по 17 апреля. В связи с этим военные должны быть крайне внимательными и готовыми к ответу в полном объеме, отметил он.

Путин также поздравил военнослужащих-христиан с наступающим праздником.