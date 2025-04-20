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Пятерых военнослужащих из Иркутской области вернули из украинского плена

В преддверии Пасхи удалось освободить несколько сотен человек из украинского плена. Среди них есть жители Иркутской области, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Среди них – пятеро из Иркутской области», – пояснил глава региона.

Сейчас люди находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.

Позже военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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