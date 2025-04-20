Международный Слата Марафон пройдет в Иркутске в июне: регистрация уже началась

Жителей и гостей Иркутска приглашают на VII Иркутский Международный Слата Марафон, который состоится 21 июня. Прием заявок уже начался, сообщает пресс-служба мэрии.

«По техническим причинам в этом году вновь отсутствует дистанция 42 километра. Организаторам предстоит обеспечить самые жесткие меры безопасности участников. Но это будет все тот же славный спортивный праздник в самом сердце столицы Восточной Сибири», – прокомментировал руководитель оргкомитета Артем Детышев.

Основные дистанции будут иметь протяженность 10 и 21 км: впервые не только старт, но и транзит, а также финиш будут организованы на бульваре Гагарина в районе перекрестка с улицей Карла Маркса. Беговой круг маршрутов дистанций составит 5,5 км.

Самой массовой станет дистанция в 3 км. Предполагается, что в ней примут участие около 2 тысяч человек. Старт и финиш запланированы на Карла Маркса. Детский 1-километровый забег начнется и закончится также на Карла Маркса.

Пройти регистрацию можно на официальном сайте мероприятия.