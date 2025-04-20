Греф и Костин обещают отменить комиссии на льготную ипотеку

Глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин пообещали отменить комиссии при выдаче льготной ипотеки. Об этом Греф заявил в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину, передаёт РБК.

Греф предупредил, что отмена комиссий может привести к резкому снижению объема выдачи ипотечных кредитов. «Банки не могут работать в убыток, и сегодня ипотека убыточна. Комиссии помогали удерживать объемы выдачи кредитов», — пояснил он.

Костин поддержал Грефа, отметив, что комиссии вводились не от хорошей жизни. «Мы не хотели вводить комиссии, но были вынуждены из-за конкуренции. Президент сказал отменить — мы сделаем», — заверил Костин.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о намерении запретить комиссии при выдаче льготной ипотеки. Она отметила, что такие комиссии непрозрачны и ведут к удорожанию жилья. «Важно, чтобы субсидии, направляемые банкам, были достаточны для выдачи кредитов без повышения цен на жилье», — подчеркнула Набиуллина.