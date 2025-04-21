Иркутская область борется с дефицитом тепла и электричества, а не с майнерами

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области, Анатолий Никитин, прокомментировал постановление о запрете майнинга в регионе, заявив: «Мы не боремся с майнингом. Уже более четырех лет назад мы зафиксировали нарастающий дефицит в энергосистеме Иркутской области. Наша задача — купировать ситуацию и обеспечить региону возможность для развития».

Никитин пояснил, что в последние годы в регионе запускаются значительные инвестиционные проекты и строятся социально значимые объекты, но регион не мог им обеспечить гарантии технологического присоединения. «Можно превратить регион в один большой дата-центр, но наша первостепенная задача — забота о населении. Мы ведем диалог со всеми участниками процесса, стремясь найти компромисс. Мы прекрасно понимаем, что с точки зрения линейной логики, для энергетиков выгодна постоянная загрузка, а, значит, получение стабильной прибыли. Но мы видим, что это идёт в ущерб устойчивости развития региона».

Министр также подчеркнул проблемы не только с электрической энергией, но и прогнозируемый дефицит тепловой энергии. «Конъюнктура рынка диктует приоритет строительству генерирующих мощностей, что идет в ущерб созданию тепловых мощностей. На сегодняшний день в Иркутске прогнозируется дефицит в размере 700 Гкал».

По мнению Никитина, законодательная база регулирования майнинга практически полностью сформирована. «Запрет касается юридических лиц на юге Иркутской области, но физические лица, которые не подлежат регистрации, кто они? Как с ними бороться? Они предприниматели, а оплачивают электроэнергию по тарифам для населения».

Александр Карташев, заместитель генерального директора УК BitRiver, заметил: «Сейчас нет серого или белого майнинга — есть майнинг в правовом поле. Что вне правового поля, на это необходимо обратить внимание правоохранительных органов».

Александр Карташев, заместитель генерального директора УК BitRiver. Фото: Андрей Фёдоров

Константин Зайцев, председатель правительства Иркутской области, заявил, что региональные власти не вводили бы запрет на майнинг, если бы энергосистема взяла на себя ответственность за обеспечение прохождения отопительного сезона и подключение социальных объектов.

«При строительстве нового аэропорта в Ключевой на уровне федеральных органов власти уже обозначен риск, связанный с подключением электроэнергии. Мы не хотели бы вмешиваться в майнинг в ручном режиме, если бы энергосистема сама урегулировала эти вопросы и обеспечила надежность подключения новых объектов. Запрет — это просто вызов скорой помощи», — заключил Зайцев.

Константин Зайцев, председатель правительства Иркутской области. Фото: Андрей Фёдоров

Напомним, первоначально запрет на майнинг в Иркутской области действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее Правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге Иркутской области сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Решение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.