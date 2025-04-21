Запрет майнинга в Иркутске не решил проблему энергодефицита

В результате запрета майнинга в Иркутской области высвобождено 320 мегаватт электроэнергии. Однако этого объема недостаточно, чтобы покрыть энергодефицит в регионе, заявил на круглом столе, прошедшем в «Точке кипения», заместитель генерального директора по технологическому подключению ИЭСК Сергей Ересов.

Сергей Ересов, заместитель генерального директора по технологическому подключению ИЭСК. Фото: Андрей Фюдоров

«Проблема энергодефицита — системная, она есть, она осталась, и за счет запрета майнинга она не решилась. Давайте это признаем», — подчеркнул Сергей Ересов.

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев подтвердил мнение о том, что на сегодняшний день проблема не решена. Он считает, что на федеральном уровне нужно вводить принцип "бери и плати" в отношении мощности, чтобы энергосистема работала эффективно.

Фото: Андрей Фюдоров

«Необходимо внедрить дополнительное регулирование на федеральном уровне, которое будет предусматривать оплату за неиспользуемую мощность. Если вам выделено, скажем, 100 МВт, но они не используются, вы должны за это платить. Уверен, что компании и физические лица, обладающие мощностью, но не использующие её, начнут быстрее перераспределять её — продавать другим или возвращать энергосистеме. Пока же система остается забалансированной, и продать 1 кВт второй раз невозможно», — пояснил он.

К строительству любой новой генерации, по мнению Константина Зайцева, тоже надо подходить рационально. «Будет построена дополнительная генерация в городе Усолье, но нужно понимать, что все потребители, начиная с Урала до Дальнего Востока, заплатят за эту новую генерацию. Это скажется на ценах на электроэнергию».

Анатолий Никитин, министр жилищной политики и энергетики Иркутской области. Фото: Андрей Фюдоров

На сегодняшний день фактическая майнинговая нагрузка в Иркутской области, по словам министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина, составляет 1066 МВт, из которых 419 МВт — на севере области, где ещё есть свободная, но уже схлопывающаяся мощность, 647 МВт — на юге региона.

«При этом мощность перспективных центров обработки данных, где поданы заявления на техприсоединение, составляет, помимо этого, 1272 МВт. Вот с чем связан запрет на майнинг на юге Иркутской области», — пояснил министр.

Эксперты оценивают серый майнинг в пределах 400 МВт, большая его часть сконцентрирована в Иркутско-Черемховском энергорайоне.

Напомним, первоначально запрет на майнинг в Иркутской области действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее Правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге Иркутской области сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Решение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.