Майнеры Иркутской области: «Лучше регулировать, чем запрещать»

Круглый стол об эффективном использовании энергоресурсов состоялся в Иркутской области. В его рамках «белые» майнеры высказали свое мнение о запрете их деятельности в южной части региона. По их словам, необходимо не накладывать табу, которое может иметь негативные последствия, а регулировать криптодобычу.

«Мы думаем не только о прибыли, но и о том, как решить вопросы энергодефицита в Иркутской области. И у нас есть конкретные предложения», – отметила председатель промышленного союза майнеров и операторов региона Мария Есипова.

Одно из них заключается в следующем: в зимний период, когда наблюдается пиковая нагрузка на энергосистему региона, майнеры готовы ограничивать либо и вовсе на необходимый период прекращать деятельность. По их словам, такая практика уже применялась.

«Майнеры готовы на это, потому что, во-первых, мы понимаем, что социальная [сфера] всегда будет в приоритете. И второе – мы понимаем, что лучше регулироваться, чем запрещаться», – пояснила Есипова.

Спикер также добавила, что майнеры взаимодействуют с правительством, чтобы внедрить такую практику на федеральном уровне. Предложения были озвучены Минэнерго и Минэкономразвития.

Добытчики криптовалюты считают, что тотальный запрет может привести к негативным последствиям: электросетевая компания будет недополучать существенную прибыль, а «белые» майнеры станут «серыми» и продолжат заниматься своей деятельностью, но нелегально, соответственно, вырастет нагрузка на бытовые сети.

Чтобы оптимизировать процессы, майнеры намерены продолжать переговоры с властью и энергетиками.