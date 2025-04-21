Пасхальное перемирие: как оно может изменить ход украинского конфликта?

Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии вечером 19 апреля во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым. Он подчеркнул, что прекращение огня продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, при условии, что украинская сторона также будет его соблюдать.

Путин отметил, что пасхальное перемирие станет проверкой искренности Киева в готовности к переговорам и соблюдению договоренностей. Вечером 20 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил ТАСС, что президент не давал команды на продление перемирия, передаёт газета "Ведомости".

Первая реакция Украины на российское предложение была противоречивой. Президент Украины назвал инициативу Москвы попыткой «поиграть с жизнями людей», что иностранные СМИ, такие как Bloomberg и The Washington Post, расценили как отказ от предложения России. Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в социальной сети Х (бывший Twitter), что Россия «в любой момент» может согласиться на предложение о полном прекращении огня сроком на 30 суток. Вечером 19 апреля Зеленский повторил эту позицию, заявив о готовности Киева к прекращению огня. «Если полная тишина на Пасху действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и после пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России», — сказал он.

Однако полной тишины достичь не удалось. Согласно заявлению Минобороны России, опубликованному в полдень 20 апреля, ВСУ предприняли ночные атаки на позиции российских войск в районе населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР, которые были отражены. Украинская сторона также применила 48 БПЛА самолетного типа, включая один по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли позиции российских войск из орудий и минометов, совершили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросили различные боеприпасы, включая приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов.

Пасхальное перемирие последовало за заявлениями госсекретаря США Марко Рубио и президента Дональда Трампа от 18 апреля о возможном отказе Вашингтона от посредничества в переговорах по Украине в случае отсутствия прогресса. Рубио подчеркнул, что Трамп уже потратил «87 дней на самом высшем уровне», пытаясь завершить конфликт, и что США приближаются к критическому моменту. «Мы не будем участвовать в бесконечных встречах, если нет прогресса. Если Россия и Украина серьезно настроены на мир, мы готовы помочь. Если нет, мы займемся другими важными для США вопросами», — заявил Рубио.

Администрация Трампа рассматривает пасхальное перемирие как положительный шаг и стремление России к миру. Однако это не означает, что прекращение огня может продлиться без определенных условий, заявил заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Эксперт считает, что неоднозначная реакция Зеленского свидетельствует о возможности позитивного восприятия российской инициативы в Вашингтоне. «Первоначальная импульсивная реакция Зеленского изменилась в течение нескольких часов. Вероятно, он понял, что однозначный отказ мог бы привести к политическим последствиям, включая возможные ограничения со стороны США, такие как приостановка военной помощи», — отметил Суслов.