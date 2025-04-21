Захарова: Киев нарушает пасхальное перемирие с использованием американского оружия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала призыв США к продолжению пасхального перемирия. Она обратила внимание на то, что Киев не соблюдал предложенное Москвой перемирие, нанося удары по России с использованием американского оружия.

Дипломат пояснила, что ранее Госдепартамент США выразил надежду на продление режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи. Однако, как подчеркнула Захарова, киевский режим не соблюдал перемирие даже во время Пасхи.

По словам Захаровой, Киев использовал американские вооружения HIMARS для нарушения перемирия. Она отметила, что это не случайность, а закономерность, так как в период действия моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украина также атаковала гражданские энергообъекты.

Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной, приостановив боевые действия с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Минобороны РФ подчеркнуло, что режим прекращения огня будет соблюдаться только при взаимных шагах Киева. Вечером 20 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил ТАСС, что президент не давал команды на продление перемирия.